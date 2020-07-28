У "Запоріжгаз Збут" пояснили, чому розділені рахунки за споживання та доставку

Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Директор "Запоріжгаз Збуту" зазначив, що ціна газу не є фіксованою

Поділ рахунків у платіжках – один з етапів реформування газової системи України. У грудні 2019 Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг змінила порядок оплати послуг з доставки газу. З початку 2020 року вартість розподілу газу оплачується окремо від газу як товару.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Запоріжгаз Збут".

"Поділ платежів відбувся у рамках процедури анбандлінгу - розділення операторів газорозподільних мереж (АТ "Запоріжгаз" у Запорізькій області) і постачальників газу, до яких належить компанія "Запоріжгаз Збут". Тут важливо розуміти, що мова не йде про додаткову плату. Доставку оплачували і раніше, так як вона була включена в вартість газу для споживачів", - пояснює ситуацію директор ТОВ "Запоріжгаз Збут" Владислав Вітютін.

У компанії відзначили, що плата за розподіл - це плата за обслуговування мереж та доставку. Споживач платить за те, що йому цілодобово доступна така послуга, що газ знаходиться під потрібним тиском, працює аварійна служба, а критична інфраструктура обслуговується.

"Вартість послуги доставки газу розраховується індивідуально. Розмір плати залежить від обсягів споживання газу. Якщо споживач використав менше кубів, то за доставку в наступному році він заплатить менше. За основу береться обсяг споживання газу протягом "газового року" - з жовтня по вересень. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року. Оплату можна розбити поквартально, сплатити за півроку чи за рік", - йдеться в повідомленні.

Крім того, директор "Запоріжгаз Збуту" зазначив, що ціна газу не є фіксованою і незмінною.

"Ціна газу встановлюється щомісяця НАК "Нафтогаз" у відповідності з Постановою Кабміну. Причому ми ("Запоріжгаз Збут", - ред.) дізнаємося її лише 22 числа. Після скасування ПСО (Постанова про спецобязательствах, - ред.) ціну щомісяця буде встановлювати кожен постачальник залежно від того ресурсу, який він сформував для своїх клієнтів", - говорить Владислав Вітютін.

Також в компанії додали, що поділ постачальників газу та операторів ГРС, удосконалення механізму формування ціни на природний газ (до настання місяця постачання), визначення постачальника "останньої надії" окремо для кожного регіону, врегулювання проблеми накопичених боргів за період дії ПСО, спрощення механізму зміни постачальника, перехід на енергоодиниці і рівний доступ на ринкових умовах до ресурсу "Укргазвидобування" є необхідними умовами для відкриття вільного європейського ринку газу в Україні.