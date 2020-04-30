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"Запоріжгаз" пропонує послугу експрес-реєстрації клієнтів на сервісі 104.ua

Новини » Енергетика     30.04.2020 - 15:01
"Запоріжгаз" пропонує послугу експрес-реєстрації клієнтів на сервісі 104.ua
Ілюстративне фото (УНІАН)

Більше 162 тисяч клієнтів оцінили переваги єдиного онлайн-сервісу

В умовах надзвичайної ситуації працівники АТ "Запоріжгаз" забезпечили миттєвий доступ споживачів усієї області до онлайн сервісу 104.ua. Тепер для вирішення газових питань не потрібно нікуди йти, достатньо один раз зателефонувати до контакт-центру з власного мобільного телефону, і особистий кабінет буде створено автоматично. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В умовах карантину підтримку клієнтів і зворотній зв’язок ми забезпечуємо за допомогою необмеженого доступу споживачів газу до онлайн-сервісів , - запевняє керівник клієнтського сервісу Олег Данілов. – Спеціально для цього ми розробили послугу експрес-реєстрації. Кожен клієнт не виходячи з дому може зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua просто зателефонувавши в контакт-центр з мобільного".

У прес-службі розказали, як відбувається автоматична реєстрація особистого кабінету.

"Клієнт телефонує з мобільного телефону до контакт-центру і вказує свій особовий рахунок. У відповідь отримує смс з паролем до особистого кабінету, а номер, з якого він телефонував, – це логін. Далі потрібно перейти за посиланням, вказаним у повідомленні, ввести логін та пароль. Тепер можна без обмежень користуватись послугами онлайн", - йдеться у повідомленні.

За допомогою особистого кабінету на сайті 104.uа можна передати показники лічильника, завантажувати рахунки, платити за газ та його доставку, а також контролювати власні витрати за газ.

За словами прес-служби, вже більше 162 тисяч клієнтів оцінили переваги єдиного онлайн-сервісу 104.ua.

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