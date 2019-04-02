ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Запоріжгаз" оскаржить рішення НКРЕКП про накладення штрафу

Новини » Енергетика    02.04.2019 - 15:17
"Запоріжгаз" оскаржить рішення НКРЕКП про накладення штрафу
Ілюстративне фото (104.ua)

"Запоріжгаз" вважає, що дії регулятора  дискримінують споживачів

ПАТ "Запоріжгаз" не погоджується з рішенням держрегулятора про накладання штрафу  у зв’язку приведенням газу до стандартних умов. Компанія вважає його політично вмотивованим, тому, що  він не містить ніякої конкретної норми законодавства, яку було порушено Оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

"ПАТ "Запоріжгаз" вважає, що дії регулятора  дискримінують споживачів. Зокрема тих, у кого встановлені загальнобудинкові лічильники та нові лічильники з приведенням газу до стандартних умов. Компанія буде оскаржувати рішення НКРЕКП в суді як таке,  що суперечить нормам законодавства України та  не вирішує питання по суті", - йдеться у повідомленні. - Тобто, Регулятор карає газорозподільну компанію за створення рівних умов для всіх споживачів газу Запорізького регіону".

"В області 60 тис. споживачів користуються приладами обліку з приведенням газу до стандартних умов, крім того, майже 95 тис. клієнтів обліковують газ по загальнобудинкових лічильниках, які також здійснюють приведення. Виходячи з логіки, держрегулятор пропонує таким споживачам сплачувати більше за інших", – говорить технічний директор ПАТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

В компанії вважають, що НКРЕКП не вирішує проблему, а таким чином допомагає державному монополісту НАК "Нафтогаз України" в його намаганні захопити ринок розподілу газу.  Сам "Нафтогаз України"  передає природний газ, вже приведений до стандартних умов.

За словами прес-служби, наразі побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. "Адже в 2015 році після прийняття закону "Про ринок природного газу", планувався перехід до оплати за газ в  енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак, цього так і не відбулося", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що в Акті за результатами перевірки, не міститься посилання на конкретну норму законодавства, яка ніби то була порушена. Тому рішення НКРЕКП про накладення штрафу "Запоріжгаз" оскаржуватиме в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

"Діючий Кодекс газорозподільних систем та договір на розподіл природного газу містять інформацію що об’єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов. Виходить так НКРЕКП штрафує Операторів ГРМ  за те, що вони виконують  Кодекс", - йдеться у повідомленні прес-служби.

ПАТ "Чернівцігаз" оскаржуватиме рішення держрегулятора про накладення штрафу
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Запоріжжягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся