"Запоріжгаз" оскаржить рішення НКРЕКП про накладення штрафу

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"Запоріжгаз" вважає, що дії регулятора дискримінують споживачів

ПАТ "Запоріжгаз" не погоджується з рішенням держрегулятора про накладання штрафу у зв’язку приведенням газу до стандартних умов. Компанія вважає його політично вмотивованим, тому, що він не містить ніякої конкретної норми законодавства, яку було порушено Оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

"ПАТ "Запоріжгаз" вважає, що дії регулятора дискримінують споживачів. Зокрема тих, у кого встановлені загальнобудинкові лічильники та нові лічильники з приведенням газу до стандартних умов. Компанія буде оскаржувати рішення НКРЕКП в суді як таке, що суперечить нормам законодавства України та не вирішує питання по суті", - йдеться у повідомленні. - Тобто, Регулятор карає газорозподільну компанію за створення рівних умов для всіх споживачів газу Запорізького регіону".

"В області 60 тис. споживачів користуються приладами обліку з приведенням газу до стандартних умов, крім того, майже 95 тис. клієнтів обліковують газ по загальнобудинкових лічильниках, які також здійснюють приведення. Виходячи з логіки, держрегулятор пропонує таким споживачам сплачувати більше за інших", – говорить технічний директор ПАТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

В компанії вважають, що НКРЕКП не вирішує проблему, а таким чином допомагає державному монополісту НАК "Нафтогаз України" в його намаганні захопити ринок розподілу газу. Сам "Нафтогаз України" передає природний газ, вже приведений до стандартних умов.

За словами прес-служби, наразі побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. "Адже в 2015 році після прийняття закону "Про ринок природного газу", планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак, цього так і не відбулося", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що в Акті за результатами перевірки, не міститься посилання на конкретну норму законодавства, яка ніби то була порушена. Тому рішення НКРЕКП про накладення штрафу "Запоріжгаз" оскаржуватиме в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

"Діючий Кодекс газорозподільних систем та договір на розподіл природного газу містять інформацію що об’єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов. Виходить так НКРЕКП штрафує Операторів ГРМ за те, що вони виконують Кодекс", - йдеться у повідомленні прес-служби.