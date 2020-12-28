"Запоріжгаз": новостворені ОТГ досі не уклали договори з компанією

1 січня 2021 року втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад. Проте голови новостворених громад до цього часу не уклали відповідні договори з АТ "Запоріжгаз". Це загрожує тим, що бюджетні установи в селах об’єднаних територіальних громад в новому році можуть залишитись без газопостачання.

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

"28 грудня АТ "Запоріжгаз" отримало повідомлення на відключення понад 20 бюджетних установ та об’єктів соціально-побутового призначення у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти з 1 січня 2020 року. Інформацію з попередженням про відключення компанія отримала через інформаційну платформу Оператора ГТС", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що така ситуація склалася через зміни у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно з якими припиняються повноваження сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами на початку 2021 року в адміністративно-територіальному устрої України.

Починаючи з 2021 року низка сільських, селищних та міських рад будуть реорганізовані. Їхні виконавчі органи припинять свою діяльність, а отже припинять свою дію і діючі угоди на розподіл газу та постачання газу. За словами прес-служби, газопостачання закладів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень з початку нового року під загрозою.

"Згідно Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником мають самостійно припинити споживання газу. Якщо відповідні договори з новою владою не будуть укладені вчасно, АТ "Запоріжгаз" з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери", - розповідає комерційний директор АТ "Запоріжгаз" Антон Кій.

З метою уникнення відключення об’єктів від мережі газопостачання "Запоріжгаз" звернувся з офіційними листами до прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій.

"АТ закликає всі органі державної і виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад та включенню бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника, адже тільки таким чином вони зможуть зустріти новий рік без відключення газопостачання", - йдеться у повідомленні.