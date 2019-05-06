"Запоріжгаз": газові мережі у майже 5 тис. будинках ніхто не обслуговує

З 1 травня 2019 року відповідальність за стан газових мереж всередині будинків покладена на власника, ОСББ чи управителя. Однак вони не поспішають брати мережі на свій баланс та укладати акти розмежування. У результаті внутрішньобудинкові мережі ніхто не обслуговує, що може призвести до надзвичайної ситуації. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Запоріжгаз".

"Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, газові мережі всередині багатоквартирного будинку належать його співвласникам, в індивідуальному будинку – його господареві, в офісах або в загальногромадських спорудах – юридичній особі, яка є власником. Це стосується всього газового обладнання всередині або за межами будинку до точки розмежування", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, для багатоповерхового житла такою точкою, як правило, є засувка на вводі газової труби в будинок.

"Без актів розмежування та укладеної угоди на обслуговування мереж, наша компанія не має юридичних підстав проводити їх технічне обслуговування та відповідно до правил безпеки систем газопостачання, проводити розподіл природного газу. Більш активні в цьому процесі мешканці приватного сектору, майже 80% з них вже мають такі документи. А ось мешканці багатоповерхівок не квапляться. На сьогодні лише 23% жителів таких будинків підписало акти розмежування і тільки 2% уклало угоди на обслуговування внутрішньобудинкової газової мережі", – говорить технічний директор ПАТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

Після підписання акту розмежування, балансоутримувач чи власник повинен укласти договір на обслуговування мереж. Вимога підписання акту та договору міститься в Кодексі ГРМ, а Міненерговугілля зробило цю послугу ринковою, скасувавши наказ про проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання газорозподільними компаніями.

В "Запоріжгазі" зазначають, що неодноразово зверталися до людей, управителів та органів місцевої ради та роз’яснювали необхідність підписання актів і договорів, як того вимагає чинне законодавство. Компанія надсилала листи, ініціювала наради, однак співвласники (балансоутримувачі) будинків і надалі нехтують своєю безпекою.