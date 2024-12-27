"Запорожец" с кузовом пикап: как совместить несовместимое

Когда эта машина сходила с заводского конвейера, никто не мог подумать, что когда-то за ней будут гоняться музейщики, коллекционеры и реставраторы ретротехники.

Кузов пикап сам по себе трудно представить на автомобиле с задним расположением двигателя (хотя как мы увидим ниже, такие модели известны). А для "Запорожца" он тем более неожиданный, потому что эта машина всегда имела несправедливый имидж тесной, маленькой и отнюдь не ассоциировалась с грузоперевозками и коммерцией. И несмотря на все, был период, когда ЗАЗики с открытым сзади кузовом стали привычным явлением на украинских дорогах.

Пикап-"горбатый" и пикап с "ушами"

Начать с того, что пикапом называть эту машину будет определенным преувеличением, поскольку пикап - авто с закрытой кабиной спереди и открытой грузовой платформой сзади. Кабина у ЗАЗика есть, однако на месте грузовой площадки имеем высокий капот двигателя и некий колодец: короткий провал от передних сидений до того мотора. Однако, сам производитель называл эту машину пикапом и буква П в заводском индексе говорит о том же.

Но при этом изначально о продаже этих удивительных пикапов на рынке никто не думал. Потому что первые тридцать лет существования такие ЗАЗы были технологическим транспортом, то есть тележками для внутризаводских перевозок. Сначала на заводе делали такие мини-грузовики из "горбатого" ЗАЗ-965, потом настала очередь "ушастого" ЗАЗ-968. Наконец, когда на конвейер стала модель 968М, то пикап начали делать из него. Эти машины не выпускали специально, их переделывали из тех некондиционных товарных экземпляров, которые из-за серьезных дефектов кузова нельзя было отправлять в торговую сеть.

Как тудор стал пикапом

Когда в начале 1990-х годов большая страна испытала большие потрясения, развозной пикап приобрел новый статус. Сбыт обычных "Запорожцев" с кузовом тудор (двухдверный седан) упал, плюс государство прекратило закупать ЗАЗы с ручным управлением в "инвалидном" исполнении. В тот момент кого-то в Запорожье посетила мысль продавать ЗАЗ-пикап населению. Поскольку традиционный седан потерял спрос как семейная машина, то может, он займет сегмент дешевого утилитарного транспорта? Естественно, и цену на пикапчик выставили меньше, чем за легковую версию.

Как ни странно, для бурных 1990-х тот ЗАЗ-968МП оказался подходящей машиной: в 1990 - 1994 гг. продали около 2,5 тыс. экземпляров, что по меркам тех проблемных лет было неплохим довеском к "Тавриям" и последним партиям тудоров.

Вкратце

На самом деле, заднемоторный пикап кажется двинутым только на первый взгляд. У мирового автопрома есть достаточно примеров, когда такая машина тиражировалась в большом количестве и имела успех. Скажем, смогли сделать грузовую платформу от кабины вплоть до заднего бампера, приподняв ее над мотором, конструкторы Chevrolet Corvair Rimpside/Loadside, Fiat 900 Pickup, VW Transpoter Pickup, Skoda 120 Pickup. Но срезать линию капота последнего "Запорожца" и накрывать двигатель грузовой платформой на ЗАЗе уже не стали - заднемоторная к тому времени безнадежно устарела и в Запорожье настало время других моделей.