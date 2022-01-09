Під Запоріжжям у саду знайшли 100-кілограмову авіабомбу

У Запорізькій області піротехніки ДСНС знешкодили 100-кілограмову авіабомбу. Її 9 січня виявили у селі Васильівка місцеві жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.
Вибухонебезпечний предмет люди знайшли в саду, коли викорчовували старі дерева. На місце вони викликали рятівників.
Спеціалісти ідентифікували знахідку як 100-кілограмову авіабомбу часів минулих воєн. Вони знешкодили її у спеціально відведеному місці та з дотриманням техніки безпеки.
Зазначають, що рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загрозу місцевим жителям ліквідовано.
Нагадаємо, в Україні за половину 2021 року піротехніки ДСНС вилучили та знищили понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів. З них – 297 авіаційних бомб.