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Над Запоріжжям вночі сили ППО збили три крилаті ракети

Фото: над Запоріжжям вночі сили ППО збили три крилаті ракети (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Запоріжжі пояснили причини вибухів у місті останньої доби. Вчора та сьогодні сили ППО збили три крилаті ракети окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Facebook.

"Учорашній вечір та сьогоднішній ранок були неспокійними. Часто та довго лунали сирени. У різних районах міста люди чули вибухи. Справа в тому, що цієї ночі гарно попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією вони знищили три крилаті ракети над містом", - розповів Куртєв.

За його словами, жертв та постраждалих внаслідок події не зафіксовано.

"Цей ранок ми з вами зустріли без жертв та ушкоджень", - уточнив Куртєв.

Крім того, за минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили 12 окупантів, 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню та 1 автомобіль.

Нагадаємо, в Сумській області українські військові збили ракету окупаційних військ. Її ворог направляв в бік Полтави.

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