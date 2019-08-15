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У Запоріжжі затримали поліцейського за підготовку замовного вбивства

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 14:12
У Запоріжжі затримали поліцейського за підготовку замовного вбивства
Фото: затримання підозрюваного (ssu.gov.ua)

Майор поліції "замовив" місцевого жителя, який нібито образив його

Співробітники Служби безпеки України попередили вбивство і затримали організатора - слідчого одного з райвідділів Національної поліції в Запорізькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, майор поліції через посередника підшукував кілерів серед осіб з кримінальним минулим. Правоохоронці дізналися, що поліцейський "замовив" місцевого жителя, який нібито образив його близького родича.

Оперативники спецслужби вийшли на поліцейського завдяки підставному кілеру. Співробітники СБУ задокументували зустріч замовника з виконавцем, на якій обговорювалися деталі злочину. За вбивство поліцейський пропонував 4 тис. доларів.

Для надання доказів вбивство чоловіка було зімітоване. Також були зроблені постановочні фото з "тілом жертви" для демонстрації замовнику.

Посередника затримали в центрі Запоріжжя після отримання "доказів" вбивства і передачі першої частини грошей. Відразу після цього організатора злочину затримали неподалік від місця роботи.

У рамках провадження у ч. 1 ст. 15 п. 11 2 ч. ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. За цією статтею зловмисникам загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, в Одесі СБУ викрила рейдерське угруповання, яка відчужувала земельні ділянки та корпоративні права.

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