У Запоріжжі під час акції в натовп кинули петарди

Під час сьогоднішньої акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі сталися сутички. Невідомі особи кинули в натовп яйця та петарди.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Один з чоловіків дістав зброю, схожу на револьвер "Флобер", та направив у бік учасників акції. Правоохоронці відреагували на правопорушення та затримали трьох людей, на двох з них склали адміністративні протоколи за двома статтями. Всіх порушників доставили до Дніпровського відділу поліції.

Вилучену зброю відправлять на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Громадський порядок у місці проведення акції забезпечували понад 430 правоохоронців та 240 військовослужбовців Національної гвардії. Участь у заході взяли близько 500 осіб з різних регіонів України.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Одесі сталися сутички перед початком акції ЛГБТ спільноти, поліція затримала декількох правопорушників.