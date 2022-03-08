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В Запоріжжі створено гуманітарний координаційний центр

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Вівторок 08 березня 2022 14:58
В Запоріжжі створено гуманітарний координаційний центр Фото: на базі "Запоріжсталі" створено гуманітарний координаційний центр (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

На базі комбінату "Запоріжсталь" створено гуманітарний координаційний центр "Метінвеста".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора підприємства Олександра Мироненка в ефірі "Україна24".

Головне завдання центру - координувати всі питання гуманітарної допомоги по групі "Метінвест".

"Запоріжсталь на гарячій консервації, ми не працюємо. Зараз займаємося більше гуманітарними завданнями. Організували штаб з прийому гуманітарної допомоги з всіх регіонів України. Сортуємо, формуємо фури, грузимо їх і готуємо до відправки для міста Маріуполь. Це основний пріоритет для нас - підтримка міста Маріуполя та підтримка наших колег металургів там", - підкреслив він.

За словами Мироненко, ситуація в Запоріжжі в цілому стабільна, бойові дії відбуваються десь на відстані 30-40 км від міста.

Нагадаємо, сьогодні із Запоріжжя вийшла колона гуманітарної допомоги Маріуполю з харчами та ліками. Однак через бої вантажівки зупинились у місті Оріхів.

Як раніше повідомлялось, Фонд Ріната Ахметова передав понад 40 тисяч одиниць медикаментів для екстреної допомоги передав лікарням Запорізької області. Це передусім антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та багато іншого.

Всі закупи координуються із МОЗ, тож медикаменти розподіляються у державні клініки.

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