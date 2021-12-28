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У Запоріжжі не зміг приземлитися літак з Єгипту: в чому причина

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Запоріжжя, Вівторок 28 грудня 2021 14:24
У Запоріжжі не зміг приземлитися літак з Єгипту: в чому причина Фото: погода в Запоріжжі не дозволила приземлитися літаку з Єгипту (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Літак з Єгипту не приземлився в Запоріжжі через снігопад, який накрив місто. Лайнер полетів в аеропорт Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inform.zp.

"Рейс "Шарм-ель-Шейх - Запоріжжя" мав прибути до Запоріжжя о 12: 00. Але погодні умови в місті завадили цьому. Літак полетів до Харкова і вже приземлився там", - пише видання.

При цьому уточнюється, що через складні погодні умови літак, що виконував рейс "Стамбул-Запоріжжя" також не зміг приземлитися в аеропорту.

Крім того, в міжнародному аеропорту Запоріжжя заявляють, що у зв'язку з ускладненими погодними умовами можливі переноси часу вильоту і прибуття рейсів.

Нагадаємо, в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовина та снігопади. У ряді міст різко погіршилася погода.

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