У Запоріжжі не зміг приземлитися літак з Єгипту: в чому причина
Літак з Єгипту не приземлився в Запоріжжі через снігопад, який накрив місто. Лайнер полетів в аеропорт Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inform.zp.
"Рейс "Шарм-ель-Шейх - Запоріжжя" мав прибути до Запоріжжя о 12: 00. Але погодні умови в місті завадили цьому. Літак полетів до Харкова і вже приземлився там", - пише видання.
При цьому уточнюється, що через складні погодні умови літак, що виконував рейс "Стамбул-Запоріжжя" також не зміг приземлитися в аеропорту.
Крім того, в міжнародному аеропорту Запоріжжя заявляють, що у зв'язку з ускладненими погодними умовами можливі переноси часу вильоту і прибуття рейсів.
Нагадаємо, в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовина та снігопади. У ряді міст різко погіршилася погода.