У Запоріжжі працює центр допомоги для людей із зони бойових дій, - ОВА

У Запоріжжі запрацював центр допомоги, який відкрито в тому числі й для пошукачів притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха у Telegram -каналі.

"На сьогодні вже налагоджена робота центру прийому осіб, які переміщаються з зони бойових дій. Відпрацьована зручна логістика, за якою допомогу вже отримали півсотні осіб", - повідомив Старух.

У центрі допомоги представники поліції на місці встановлюють особу та перевіряють наявність документів. Після цього працівники управління соціального захисту визначають, які послуги вони можуть надати і розподіляють новоприбулих для подальшого влаштування на тимчасове перебування.

Для людей облаштовані сидячі та спальні місця. Загалом центр готовий прийняти до 1000 осіб одночасно, говориться у повідомленні.

"Завдяки небайдужим запоріжцям у центрі вже є запас одягу, взуття для чоловіків, жінок та дітей та іграшки. На місці працює медичний пункт. На місці організовано умови для харчування переселенців. Окрім цього, щоденно запоріжанки несуть до центру власну свіжу випічку, аби підтримати як працівників хабу, так і людей, що опинилися там", - додав Старух.