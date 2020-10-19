У Запоріжжі тривають роботи з будівництва мостів

У Запоріжжі триває будівництво мостів через Дніпро. Будівництво ведеться цілодобово.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, за його словами, вже цього року почнуться роботи по добудові занедбаного багаторічного довгобуду - Вантового мосту. Закінчення робіт - кінець наступного року.

"Мости у нас в країні двадцять років системно ніхто не робив. Будувалися вони років тридцять-сорок-п'ятдесят тому. Були розраховані на трохи іншу навантаження та інша кількість транспорту. Перша глобальна програма відновлення мостів з'явилася в цьому році. Але тільки на національному рівні - на рівні Укравтодору. На рівні областей її особливо немає. Як і немає достатньої кількості фахівців на зараз і студентів на завтра за цим профілем", - написав Голик.

Нагадаємо, запорізькі мости - один з ключових проектів Національної програми "Велике будівництво". На їх будівництво у цьому році заплановано фінансування в розмірі 3,7 млрд грн. У будівельно-монтажних роботах задіяно близько 500 мостобудівників і понад 35 одиниць важкої техніки.

У 2020 році В Україні стартувала реалізація "Великого будівництва", ініційованої президентом Володимиром Зеленським. В рамках програми в країні будуть введені в експлуатацію 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів, а також відремонтують 4 000 кілометрів доріг національного значення і 2500 км – місцевого.

Роботи на об'єктах ведуться у всіх регіонах України. Тільки дорожня частина Програми дозволила створити додатково 150 тисяч робочих місць.

За словами Юрія Голика, мета "Великого будівництва" - швидко будувати по всій країні без втрати якості.