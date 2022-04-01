Запоріжжя прийняло вже понад 55 тисяч переселенців, - Куртєв

"Кожен запоріжець хоче допомогти цим людям. У нас дуже багато волонтерів, і кожен з них хоче допомогти. Переселенці у нас перебувають у гарних умовах, ми обнімаємо їх і намагаємось допомогти у всьому", - розповів він.

Він також подякував захисникам і захисницям України, завдяки яким ніч у місті минула спокійно, і розповів, що Запоріжжя працює у штатному режимі: комунальний транспорт у місті працює, магазини і лікарні також.

"Місто оживає: починає працювати малий та середній бізнес, повертається до роботи великий соціально-відповідальний бізнес - відновлюють роботу ливарно-механічний завод та Запоріжкокс. Ми все робимо для того, щоб економіка нашого міста та України розвивалася", - підкреслив він.

Куртєв також розповів, що великий бізнес не тільки забезпечує економічну стабільність міста, а й допомагає владі та переселенцям.

"Компанія "Метінвест" дуже допомагає нам: вони залучені до всіх процесів забезпечення міста й активно допомагають переселенцям. Я хочу їм за це подякувати", - підкреслив Куртєв.