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Запоріжжя прийняло вже 130 тисяч переселенців

Фото: "Запоріжжя" прийняло вже 130 тисяч переселенців (t me)
Автор: Ілона Свиридова

Запоріжжя прийняло близько 130 тисяч людей, які виїхали з Маріуполя та його околиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу "Метінвест".

У повідомленні зазначається, що у місті працюють 6 Центрів реабілітації та інтеграції, де людям надають все необхідне та допомагають з працевлаштуванням.

"У нас працюють 6 центрів, до яких люди можуть звертатися, та отримати інформацію про те, де вони можуть отримати житло та роботу - не тільки в Запоріжжі, але і на інших підприємствах групи, які знаходяться в інших містах. За моєю інформацією, ми працевлаштували вже більш ніж 700 осіб у Запоріжжі, і ці люди отримали все необхідне для того, щоб відновлювати нормальне життя", - розповів генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Він підкреслив: і містяни, і компанія стараються надати цим людям все, що їм необхідно - від психологічної підтримки до допомоги з працевлаштуванням, щоб вони якомога скоріше змогли повернутися до звичного життя.

"Зараз росіяни закрили виїзди, стало важче вибратися з окупованих територій. Але волонтери все одно вивозять людей", - повідомив він.

Як відомо, компанія "Метінвест" за 100 днів війни "Метінвест" прийняв на соціальних об’єктах "Запоріжжя" приблизно 6 тисяч переселенців. Ці люди отримали житло, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу.

Також "Метінвест" і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова, створили гуманітарний проект "Рятуємо життя".

За час його існування з Європи до українських розподільчих центрів уже доставлено понад 3000 тонн наборів першої потреби. Їх отримали більш як 70 тисяч людей - діти, люди похилого віку, жінки.

Ще 20 000 наборів надані сім’ям мобілізованих співробітників і багатодітним родинам. Також із вантажу формують стратегічні резерви в містах присутності компанії.

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