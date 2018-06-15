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У Запоріжжі на одержанні хабара у розмірі 25 тис. доларів затримано адвоката

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 17:57
Фото: хабар (facebook.com/LarysaSargan)
Фото: хабар (facebook.com/LarysaSargan)

Він одночасно є засновником та керівником одного з підприємств міста

У Запоріжжі на одержанні хабара у розмірі 25 тисяч доларів затримано адвоката. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Зазначається, що чоловік одночасно є засновником та керівником одного з підприємств міста.

"Затриманий незаконно вимагав через родича судді у колегії суддів Господарського суду Запорізької області грошові кошти у розмірі 35 тис. дол США за неподання до Вищої ради правосуддя скарги щодо вчиненого, на його думку, суддями дисциплінарного проступку, рішення яких у господарській справі скасовано апеляційною інстанцією", - повідомила Сарган.

Наразі готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1,5 млн. гривень.

Нагадаємо, 13 червня у Черкаській області прокурора та адвоката затримано під час одержання хабара.

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Теги публікації: Запоріжжя, взятка, адвокат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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