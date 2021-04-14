RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Запоріжжі ініціювали всеукраїнське обговорення напередодні реставрації Хортиці

Автор: РБК-Україна

Запорізька облдержадміністрація оголосила про старт всеукраїнського обговорення майбутнього острова Хортиця. Реставрація пам'ятки має відбутися в рамках президентської програми "Велика реставрація".

Про це йдеться на сайті Запорізької ОДА.

Як відомо, всього таких туристичних об'єктів у рамках ініціативи президента протягом найближчих трьох років буде відновлено 150. Музей історії запорозького козацтва, розташований на Хортиці, також увійшов до цього переліку.

До участі в дискусійній платформі "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє" запрошуються усі бажаючі, оскільки в ході обговорення планується торкнутися максимального переліку тем, пов'язаних з подальшим функціонуванням острова, починаючи від туризму, історії та культури, і закінчуючи інфраструктурою.

"Саме для того, щоб розуміти, що зараз на Хортиці, що може і має там бути, обласна влада починає велику розмову про долю острова. Відверту розмову, в якій зможуть взяти участь усі бажаючі. Зберігаючи автентичність і унікальність острова, ми повинні зрозуміти майбутнє Хортиці", - заявив голова ОДА Олександр Старух.

Для того, щоб стати учасником дискусії, достатньо пройти реєстрацію.

До обговорення, яке відбудеться на базі громадської організації "Запоріжжя. Платформа спільних дій", запрошуються фахівці різних областей регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Перший етап запланований на найближчу п'ятницю, 16 квітня. Початок об 11:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року в Запоріжжі має відкритися ще один об'єкт президентської програми "Велике будівництво" - мегамости через Дніпро, про що повідомляв заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХортицаВелике будівництво
Читайте також
У Дніпрі в рамках "Великого будівництва" звели новий Олімпійський будинок
На мосту через Хаджибейський лиман завершують капремонт
Прогноз погоди