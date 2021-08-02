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У Запоріжжі горить багатоквартирний будинок: причиною пожежі міг стати вибух газу

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Запоріжжі ввечері 2 серпня загорівся багатоквартирний будинок. Причиною загоряння міг стати вибух газу - вдень у будинку ремонтували дах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Це Запоріжжя".

За його даними, пожежа в багатоквартирному будинку сталася в районі Металургів на вулиці Медведєва. Як повідомили місцеві жителі, днем в будинку ремонтували дах, а ввечері стався вибух.

Користувачі в соцмережах відзначають, що на місце події вже прибули співробітники рятувальних служб, поліції і швидкої допомоги. Інформація про жертви і постраждалих поки не надходила.

На викладених в соцмережах фото і відео видно, що полум'я охопило весь дах будинку. Вогонь видно за кілька кілометрів від місця пожежі.

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пожежа