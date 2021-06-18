У Запоріжжі у двох людей підтвердили ботулізм, вони в реанімації

Хворих чоловіка та жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в’яленого ляща, придбаного у торгівельній мережі міста.

Постраждалих відразу госпіталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.

"Обидва постраждалих знаходяться у важкому стані, без свідомості, не контактні, клінічний діагноз - "ботулізм" важкого ступеню", - йдеться в повідомленні.

Що таке ботулізм та як лікувати?

Медики пояснюють, ботулізм - гостре важке інфекційно-токсичне захворювання. Воно призводить до важких уражень нервової системи, змін в роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м’язів, порушення зору, ковтання, моторики кишок.

Токсин палички ботулізму є найбільш небезпечним з усіх відомих бактеріальних токсинів. Захворювання може виникнути при вживанні харчових продуктів без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в’ялені м’ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудників.

Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність у ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.

Симптоми ботулізму з'являються в середньому через добу після вживання зараженої їжі, але іноді інкубаційний період може скорочуватися до 2-х годин або подовжується до 10 діб.

Захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги, а потім проявляються наступні симптоми: двоїння предметів, ослаблення чіткості зору (предмети бачаться в тумані, сітка перед очима). Внаслідок паралічу м'язів гортані, глотки і мови хворі втрачають голос, ковтання стає скрутним або зовсім неможливим. Головним вражаючим місцем токсину ботулізму є нервова система. Розвивається неврологічна симптоматика. У важких формах захворювання головним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.

Лікування: госпіталізація хворого в стаціонар, введення протиботулінічної сироватки. Тому в разі виявлення характерних для ботулізму симптомів необхідно негайно звертатися за медичною допомогою.