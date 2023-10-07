В запорожском военкомате разоблачили чиновника: на этот раз не из-за коррупции

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения офицер военкомата занимался мобилизацией автомобилей, выбирая машины по своему вкусу. В марте 2022 года он пришел на автомобильную стоянку, находящуюся вне территориальной юрисдикции военкомата.

Чиновник ТЦК был с вооруженным сопровождением. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на стоянке не было. С нарушениями офицер "конфисковал" авто, ключи от которых были у присутствующего на площадке водителя. Речь идет о 4 грузовиках стоимостью почти 11 млн гривен.

Офицеру ТЦК объявлено подозрение в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: в запорожском военкомате разоблачили чиновника (dbr.gov.ua)

Злоупотребление в военкоматах

Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов по всей Украине провели проверки военкоматов. Как отметил президент Владимир Зеленский, правоохранители обнаружили множество случаев злоупотреблений.

После этого глава государства поддержал решение об увольнении всей областных военкомов.

Так, недавно в Киеве разоблачили чиновников военно-врачебных комиссий, которые за взятки помогали избежать призыва.