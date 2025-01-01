RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

На Запорожском направлении "Спартанцы" уничтожили Starlink россиян

Иллюстративное фото: "Спартанцы" уничтожили спутниковую связь между подразделениями россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Воины бригады "Спартан" ударили по позициям россиян на Запорожском направлении. Была уничтожена спутниковая связь врага.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео воины бригады опубликовали в Telegram.

По данным бригады, во время удара по позициям врага был уничтожен боевой потенциал россиян как в живой силе, так и в технике.

На этот раз в поле зрения бойцов "Спартана" попали терминалы спутниковой связи Starlink россиян.

"Несколько точных сбросов - и несанкционированный высокоскоростной интернет и, соответственно, связь между подразделениями оккупационной армии, больше не доступен", - подписано видео.

Удар по штабу РФ в Запорожской области

Напомним, 27 декабря стало известно, что Силы обороны ударили по базе российской армии в Запорожской области.

По данным разведчиков, по скоплению российских офицеров ВСУ нанесли высокоточный удар HIMARS сразу после начала полевого совещания оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныНацгвардияВойна в Украине