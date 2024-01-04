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В Запорожской области запретили купаться на Крещение

Фото: в Запорожской области запретили купаться на Крещение (pravlife.org)
Автор: Татьяна Степанова

В Запорожской области на Крещение ввели ограничения на проведение массовых мероприятий и запретили купаться в открытых водоемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"В соответствии с решением Совета обороны Запорожской области от 26.12.2023 № 175, с целью обеспечения безопасности людей во время проведения мероприятий, связанных с празднованием Крещения, 6 января на территории области установлен запрет на купание в открытых водоемах", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что из-за потенциальных угроз на Крещение на реке Днепр и других водных объектах не будут функционировать специальные локации для погружения. Правоохранители и спасатели не будут нести там дежурство, ведь у них есть более сложные и важные задачи.

"Как и в прошлом году, верующим придется отказаться от обряда погружения, а церквям пересмотреть установившийся формат мер по освящению воды. Ответственность за возможные чрезвычайные события при купании в ледяной воде, спровоцированные нарушением ограничений режима военного положения, будет лежать исключительно на нарушителях", - подчеркнули в ОВА.

Крещение в Украине в 2024 году

Напомним, церковные праздники в 2024 году будут отмечаться уже полностью по новому календарю. Все даты сместились на 13 дней, но есть праздники, которые будут праздноваться независимо от церковной реформы.

Таким образом, начиная с этого года Крещение в Украине будут праздновать 6 января вместо 19-го.

Как перенеслись даты и праздники с новым церковным календарем, читайте в материале РБК-Украина.

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