В Запорожской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина

Российские военные обстреляли село Преображенка в Запорожской области и убили местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Запорожской области.

"В течение суток россияне нанесли 127 ударов по территории региона по артиллерии и РСЗО, применили "Шахеды". Разрушения подверглись жилищной и гражданской инфраструктуре Запорожского, Пологовского и Васильевского районов", - говорится в сообщении.

Под огнем россиян оказались Камышеваха, Гуляйполе, Орехов, Преображенка, Железнодорожное, Малиновка, Полтавка, Темировка, Гуляйпольское.

Были повреждены жилые дома, территория домовладений, частный транспорт.

"Во время обстрела погиб 50-летний житель Преображенки. Мужчина получил смертельное ранение на территории подворья вражеским осколком в голову", - пояснили в полиции.