В Запорожской области россияне собираются мобилизовать мужчин, - Генштаб

За минувшие сутки, 7 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15 атак россиян. В то же время наша авиация нанесла 19 ударов, поразив личный состав, технику и зенитные комплексы оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровке, Берестове, Яковлевке, Бахмутском, Бахмуте, Опытном, Курдюмовке, Майорске, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.
За прошедшие сутки россияне нанесли 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.
Авиация Сил обороны ¦за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.
В то же время наши воины сбили ударный БпЛА типа Shahed-136 и разведывательный дрон Орлан.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 боеприпаса россиян.
Кроме того, по имеющейся информации, во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из ранее заключенных. В результате проведения розыскных действий три беглеца уничтожены. Мероприятия продолжаются.
"Как говорят, бей своих, чтобы чужие боялись", - отметили в Генштабе.
На временно занятой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.
Напомним, что украинские войска, вероятно,планируют оцепить Сватово, тогда как россияне начали на этом направлении контрнаступательные действия. Под Бахмутом продолжают идти тяжелые бои, а в Херсонской области россияне проводят маневры.
Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.
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