В Запорожской области пять полицейских перешли на "службу" в РФ. Им объявили подозрения

Пять бывших полицейских по ГУНП в Запорожской области перешли на "службу" в РФ. Правоохранители объявили им подозрения в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Весной 2022 года полицейские структурных подразделений Васильевского, Мелитопольского районных управлений полиции и ГУ Нацполиции в Запорожской области остались на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они изменили присяге и перешли на сторону врага. Трое подозреваемых добровольно приступили к "службе" в подчиненном оккупационной администрации органе - так называемой "народной милиции г. Каменка-Днепровска".

"Еще один вступил в ряды так называемой "народной милиции г. Днепрорудное". Другой занял "должность" в оккупационном правоохранительном органе г. Васильевки", - пояснили в прокуратуре.

Работая на врага, они выполняют указания и распоряжения "руководителей" оккупационной администрации РФ, обеспечивают информацией о персональных данных своих "коллег". Также подозреваемые осуществляют "патрулирование". В настоящее время все подозреваемые уволены из органов Нацполиции Украины. Бывшим работникам правоохранительного органа доложено о подозрении в государственной измене.