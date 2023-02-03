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Запорожские нацгвардейцы получили в рамках инициативы Ахметова 3 тысячи бронежилетов

Фото: запорожские нацгвардейцы получили от "Стального фронта" 3 тысячи бронежилетов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Запорожские подразделения Национальной гвардии получили очередную партию бронежилеты в 3 тысячи единиц. Они сертифицированы, имеют класс защиты 4+ и выдерживают попадание калибров 5,45 и 7,62.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

В группе "Метинвест" считают, что спасена жизнь одного военного - тысячи сохранившихся жизней мирных украинцев, поэтому поддерживать армию - честь для компании.

"Помощь украинской армии будет продолжаться и дальше. Все подразделения - НГУ, МО и ВСУ - будут системно получать помощь от Метинвеста в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова", - заверил операционный директор группы Александр Мироненко.

Также "Метинвест" поставил бойцам на передовую уже 100 модульных укрытий, изготовленных из волнистой стали: каждое такое укрытие собирается прямо на позициях, оно способно вместить 30 бойцов, а при углублении под землю на 1,5 м выдерживает 152-мм артиллерийский обстрел.

Кроме того, "Метинвест" своими силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 5000 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 1200 дронов и 1800 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций.

Кроме того, на фронт было направлено около 800 автомобилей и миллион литров горючего. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.

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