В Запорожье открыли первую подземную школу для тысячи детей: что известно

В Запорожье открылась первая подземная школа: безопасное обучение для 1000 школьников

В Запорожье начала работу первая в области подземная школа, построенная за 6 месяцев. Новое учебное заведение расположено на глубине 7 метров и оснащено монолитным железобетонным покрытием, которое обеспечивает максимальный уровень защиты и выдерживает ракетные удары.

Ожидается, что 1000 школьников смогут вернуться к очному обучению в безопасной и современной среде, а родители смогут быть уверены в безопасности своих детей.

Особое внимание при проектировании школы было уделено потребностям учеников с особыми образовательными потребностями. Заведение оснащено специальными подъемниками, навигацией шрифтом Брайля и другими необходимыми приспособлениями, которые обеспечивают комфортное обучение для всех детей без исключения.

Фото: Оксен Лисовый

В настоящее время в Запорожской области продолжается строительство еще 10 таких подземных учреждений. В целом это позволит обеспечить очное обучение для более чем 8000 детей, создавая надежные условия для образования даже в условиях военного времени.

На реализацию этих проектов правительство выделило 500 млн гривен субвенции и дополнительно 545 млн гривен дотации на обустройство безопасных укрытий в регионе.