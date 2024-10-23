В Запорожье открыли мемориал павшим защитникам "Дерево памяти"

Девятиметровое железное дерево олицетворяет укоренение памяти о стальных украинских воинах, погибших в борьбе за независимую и свободную Украину. На каждой ветке дерева размещены колокольчики, которые при малейшем дуновении ветра издают мелодичный звон, символизирующий голоса бойцов. Мягкий свет струится от корней дерева к его раскидистой стальной кроне, где увековечены имена погибших защитников.

Этот проект предполагает несколько этапов реализации. Особую роль играет озеленение: в благоприятный сезон планируется посадить вьющиеся растения, которые оплетут стальные элементы и завершат образ мемориала как живой памяти о героях.

Установке мемориала предшествовал ряд общественных обсуждений и презентаций проекта семьям погибших героев, ветеранам, а также представителям областной и городской власти, районных администраций и общественных организаций.

По замыслу автора идеи, военнослужащего Дмитрия Костюминского, завершенный мемориальный комплекс будет олицетворять посадки на линии фронта, где разбитые деревья возвышаются над защитниками. Стальное "Дерево памяти" - символ борьбы и непреклонности украинцев в стремлении к свободе - станет центром композиции.

"Сотни тысяч защитников и защитниц борются за свободное и демократическое будущее Украины на фронте. Многие из них, к сожалению, встречают свое последнее сражение на полях, в посадках, в разбитых городках по всей линии фронта. Сохранить и передать память о подвиге наших героев , не дать их голосам затихнуть, а событиям забыться - наша обязанность. "Метинвест" Александр Мироненко.

В торжественном открытии мемориала приняли участие глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, и.о. главы Запорожья Регина Харченко, семьи погибших героев, ветераны, военнослужащие и горожане.

Напомним, ко Дню памяти защитников Украины Группа "Метинвест" создала онлайн-мемориал, посвященный павшим воинам-сотрудникам. За десять лет войны было мобилизовано более 9 тысяч работников "Метинвеста", сотни из них отдали свою жизнь, защищая Украину от врага.