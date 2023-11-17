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В Запорожье раздались звуки взрывов

Архивное фото: В Запорожье раздались звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Запорожье сегодня вечером, 17 ноября, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Ранее в городе и области была объявлена воздушная тревога. 

Также председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщал о вражеских дронах, которые находятся над городом. 

Официальной информации о причинах взрыва пока нет.

Удары по Запорожью

Россияне периодически атакуют областной центр с помощью ракет или дронов. 

Утром 18 октября россияне попали в многоэтажку в Запорожье. Тогда захватчики ударили по городу ракетами С-300. Так, одна из них попала в многоквартирный дом, вызвав разрушение квартир в одном из подъездов с 3 по 5 этаж.

Также 24 числа сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Запорожье с помощью ракет, предварительно - баллистических. В городе зафиксировали попадание по территории предприятия.

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