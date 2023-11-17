В Запорожье раздались звуки взрывов

В Запорожье сегодня вечером, 17 ноября, раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".
"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Ранее в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Также председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщал о вражеских дронах, которые находятся над городом.
Официальной информации о причинах взрыва пока нет.
Россияне периодически атакуют областной центр с помощью ракет или дронов.
Утром 18 октября россияне попали в многоэтажку в Запорожье. Тогда захватчики ударили по городу ракетами С-300. Так, одна из них попала в многоквартирный дом, вызвав разрушение квартир в одном из подъездов с 3 по 5 этаж.
Также 24 числа сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Запорожье с помощью ракет, предварительно - баллистических. В городе зафиксировали попадание по территории предприятия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.