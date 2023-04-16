В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Сообщается, что в городе сначала прогремели два взрыва, а после - серия.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашка призвал жителей города находится в безопасных местах до завершения тревоги.

"Находитесь в безопасных местах до завершения воздушной тревоги! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь", - написал он в Telegram.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска обстреляли Запорожье и область. В городе Камышеваха в результате атаки разрушена церковь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.