Запопрожан обраний ректором Одеського медуніверситету з великим відривом

Фото: Валерій Запорожан (з відкритих джерел)

На виборах ректора Одеського національного медичного університету колектив підтримав главу Вченої ради, академіка Валерія Запорожана. За кількістю голосів він випередив інших претендентів у 7 разів, його підтримали близько 80% усіх, хто проголосував.

Про це стало відомо за підсумком голосування, який транслювався онлайн.

За результатами підрахунку, Запорожан отримав 812 голосів, Олена Якименко - 113 голосів, Владлена Дубініна - 68 голосів.

Вибори відбулися згідно з законом. Всі троє кандидатів були допущені до виборів. Від кожного на виборчій дільниці були присутні спостерігачі, від Міністерства охорони здоров'я - головний спеціаліст відділу керівних кадрів управління по роботі з персоналом Тетяна Савіна.

Крім того, адміністрація університету забезпечила дотримання протиепідемічних правил. Члени комісій були забезпечені масками, антисептиками, захисними скельцями.

Вхід на ділянку здійснювався після температурного скринінгу та обов'язкової обробки рук, вдалося не допустити скупчення людей на ділянці.

Нагадаємо, за законом України про вищу освіту і відповідно до статуту ОНМедУ, посада ректора - виборна: шляхом таємного голосування його обирає трудовий та студентський колективи.

Відповідно до статті 42 Закону, ректора обирають штатні науково-педагогічні працівники (75% від загального числа виборців), штатний управлінський, адміністративний і інший персонал (15%) і делегати від студентського співтовариства (10%).

Валерій Запорожан - академік НАМН України, заслужений винахідник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор і діючий голова вченої ради ОНМедУ.