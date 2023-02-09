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Заплатят за всю пролитую кровь. В ЕС рассказали о 10-м пакете санкций против России

Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Новый пакет санкции ЕС против России будут нацелены против военной машины врага. Страна-оккупант должна заплатить цену за пролитую кровь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Россия должна заплатить цену за эту всю кровь, которую пролила. Мы готовим 10 пакет санкций. Во-первых, мы воплотим эти санкции против политических лидеров. А также мы очень внимательно услышали ваши мысли, Владимир, на прошлой неделе. Мы будем наказывать пропагандистов Путина, потому что они делают ужасные вещи и в РФ, и за рубежом", - заявила президент Еврокомиссии.

Также фон дер Ляйен добавила, что новый пакет санкций будет иметь дополнительные ограничения против российской военной машины.

"Во-вторых, мы внесем в пакет дополнительные ограничения, которые лишат РФ еще 10 млрд доходов. И это будет лишение ресурсов для российской военной машины", - отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский призвал ввести санкции против всей ракетной и дроновой промышленности РФ .

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