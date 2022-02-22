Як запланувати відправку публікації в Twitter: покрокова інструкція

Планування відправки публікації працює так само як і на інших платформах. Twitter запустив цю функцію ще у 2020 році, але вона доступна лише в десктопної версії програми. Можливо тому нововведення не знайшло популярності свого часу.

Як запланувати твіти:

відкрийте програму на своєму комп'ютері;

напишіть твіт, який плануєте відправити пізніше;

натисніть на іконку календаря;

вкажіть необхідні вам дату і час;

натисніть "Підтвердити".

Фото: як запланувати відправку публікації в Twitter (скріншот)

У разі необхідності, ви можете переглянути всі ваші заплановані публікації або чернетки.

Фото: як запланувати відправку публікації в Twitter (скріншот)