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Як запланувати відправку публікації в Twitter: покрокова інструкція

Автор: Сергій Пишкін

Twitter є унікальною платформою, яка дає кожному можливість блискавично ділитися подіями з власного життя, думкою або просто мемами. Втім, сервіс мікроблогів має також і маловідому функцію для тих користувачів, які не прихильні активним оновленням стрічки.

Про те, як правильно запланувати відправку публікації в Twitter - в матеріалі РБК-Україна.

Планування відправки публікації працює так само як і на інших платформах. Twitter запустив цю функцію ще у 2020 році, але вона доступна лише в десктопної версії програми. Можливо тому нововведення не знайшло популярності свого часу.

Як запланувати твіти:

  • відкрийте програму на своєму комп'ютері;

  • напишіть твіт, який плануєте відправити пізніше;

  • натисніть на іконку календаря;

  • вкажіть необхідні вам дату і час;

  • натисніть "Підтвердити".

Фото: як запланувати відправку публікації в Twitter (скріншот)

У разі необхідності, ви можете переглянути всі ваші заплановані публікації або чернетки.

Фото: як запланувати відправку публікації в Twitter (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що незабаром в мікроблозі додадуть можливість регулювання швидкості програвання.

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