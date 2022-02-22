Як запланувати відправку публікації в Twitter: покрокова інструкція

Twitter є унікальною платформою, яка дає кожному можливість блискавично ділитися подіями з власного життя, думкою або просто мемами. Втім, сервіс мікроблогів має також і маловідому функцію для тих користувачів, які не прихильні активним оновленням стрічки.
Про те, як правильно запланувати відправку публікації в Twitter - в матеріалі РБК-Україна.
Планування відправки публікації працює так само як і на інших платформах. Twitter запустив цю функцію ще у 2020 році, але вона доступна лише в десктопної версії програми. Можливо тому нововведення не знайшло популярності свого часу.
відкрийте програму на своєму комп'ютері;
напишіть твіт, який плануєте відправити пізніше;
натисніть на іконку календаря;
вкажіть необхідні вам дату і час;
натисніть "Підтвердити".
Фото: як запланувати відправку публікації в Twitter (скріншот)
У разі необхідності, ви можете переглянути всі ваші заплановані публікації або чернетки.
Фото: як запланувати відправку публікації в Twitter (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що незабаром в мікроблозі додадуть можливість регулювання швидкості програвання.