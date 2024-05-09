RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Записывал видео об уклонении от службы. СБУ и ДБР задержали дезертира

Фото: СБУ и ДБР задержали дезертира, который записывал видео об уклонении от службы (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении военнослужащему, который сбежал со службы и хвастался этим на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что случилось

Согласно данным ГБР, задержанный проходил службу в одной из воинских частей, которая сейчас находится на фронте на юге Украины. 

"Он получил ежегодный отпуск и поехал домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклонистах, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он прислал собратьям на фронт", - пишет ГБР. 

Позже военнослужащего разыскали и задержали. 

 

Фото: Записывал видео об уклонении от службы. СБУ и ДБР задержали дезертира (dbr.gov.ua)

Что угрожает

Задержанному сообщено о подозрении в дезертирстве - ч. 4. ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит 12 лет тюрьмы. 

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский недавно высказался по поводу амнистии для дезертиров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР