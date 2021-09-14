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Запаси вугілля на ТЕС з початку місяця зросли більш ніж на 10%, - Міненерго

Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на складах ТЕС з початку місяця зросли більш ніж на 10% і перевищили 810 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики на 14 вересня.

З початку вересня поставки вугілля на ТЕС склали 636,5 тис. тонн, при цьому станції використовували 566,2 тис. тонн.

Найбільше вугілля за 2 тижні вересня надійшли на Курахівську, Бурштинську і Ладижинська ТЕС, контрольовані "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін, спровокований діями трейдерів-спекулянтів, ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 340 тис. тонн. Також ДТЕК почав імпорт з Казахстану.

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ТЕС