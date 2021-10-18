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Запаси вугілля на державних ТЕС зросли вперше за 4 місяці після поставки від ДТЕК Ахметова

Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на ТЕС державної компанії "Центренерго" за вихідні зросли на 37%, в тому числі завдяки екстреному постачанню 37,5 тис. тонн від ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

За вихідні дні (з 12 по 17 жовтня) на всі три ТЕС державної надійшло 55,3 тис. тонн вугілля, з яких 37,5 тис. тонн або 70%) екстрено поставила компанія ДТЕК.

Відповідно, запаси вугілля на державних ПЕК за ці дні зросли на 26 тис. тонн - з 69,8 до 95,8 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що 13 жовтня копання ДТЕК Ріната Ахметова екстрено поставила 37,5 тис. тонн вугілля на державні ТЕС "Центренерго" і 11 тис. тонн вугілля на Слов'янську ТЕС "Донбасенерго", які відчувають дефіцит палива.

Нагадаємо, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через неможливості його закупівлі через аномально низьких цін на електроенергію.

Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля по імпорту, в свою чергу державні ТЕС і раніше відчувати гострий дефіцит вугілля.

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ТЕС