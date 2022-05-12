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Запасів вистачить для літа. У Німеччині заявили, що поки не можуть ввести газове ембарго

Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина досі залежна від російських енергоносіїв та поки не може реалізувати газове ембарго. Проте уряд працює над даною перспективою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра економіки Німеччини Роберта Хабека та міністра іноземних справ України Дмитра Кулеби.

"На цей момент ми не можемо дозволити собі введення повного газового ембарго. Ми наповнили термінали та сховища на 40%. Цього буде достатньо для літа, але на перспективу ми повинні повністю перервати цю залежність від російського газу. На мою думку, поки що ми не спроможні відмовитися від російського газу. На осінь цих 40% не вистачить. Але ми працюємо над іншими джерелами", - заявив Хабек.

Він нагадав, що Німеччина вже зробила крок, щоб позбутися залежності від російських енергоресурсів, зокрема підтримала ембарго на нафту.

"Ми прийняли рішення про нафтове ембарго і наша економіка не повинна бути повністю зруйнована. Газ нам ще треба буде потрібний декілька місяців, але ми зробимо все в інфраструктурному плані для введення газового ембарго", - додав німецький міністр.

Нагадаємо, раніше Роберт Хабек заявив, що Росія використовує енергоносії в якості "зброї".

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