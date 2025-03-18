Запасные тормоза в авто: как обеспечить дополнительную безопасность на дороге

В автомобиле дублировать системы и агрегаты не принято. Но одна система таки имеет, так сказать, двойное исполнение. Рассказываем о запасных тормозах и о том, как в случае необходимости ими воспользоваться.

О том, какие бывают в автомобиле запасные тормоза, читайте в материале РБК-Украина .

Неудивительно, что именно тормоза стали единственной системой, которая на современных авто имеет "дублера" - ведь среди всех необходимых для безопасности систем тормоза самые первые по важности.

Где искать запасные тормоза

Собственно, искать их особо и не надо - запасной тормоз всегда буквально под рукой: это ручник, тот самый стояночный тормоз. Современные автомобили стали настолько надежными, что большая часть владельцев даже не догадывается о второй функции ручника.

С точки зрения техники нагрузить ручник дополнительно функцией по аварийному торможению было удачной идеей. Ведь стояночный тормоз, будучи таки тормозом, в большой степени является независимым от основной - так называемой рабочей - тормозной системы. Однако, следует признать, что у части современных машин к надежности запасной тормозной системы есть вопросы.

Сколько тормозов в легковушке

У любой легковой машины тормозных систем две - основная, рабочая, плюс стояночная, она же резервная. Еще двадцать лет назад эти две системы были отдельными и отказ одной не мешал второй хотя бы как-то остановить автомобиль. Чем, собственно, принципиально и обеспечивалась надежность запасного тормоза.

Вероятно, уместным будет напомнить, что основная система в легковой машине - гидравлическая, усилие от педали к колодкам каждого колеса в ней передается жидкостью, которая движется по трубкам. А ручник классического типа имеет отдельный механический привод - тросом и рычагами, которые соединяют рычаг ручника с колодками, которые прижимаются к дискам или барабанам (иногда, кстати, тоже отдельным).

Тем не менее, в начале века появился электрический ручник.

Ручник электрический - тормоз запасной

Не менее половины современных машин имеют совсем другую конструкцию стояночного тормоза - электрическую, да еще и с электронным управлением. Рычаг или отдельную педаль заменила кнопка, тросы под днищем заменили проводами, стальные тяги возле колодок каждого колеса уступили место электромоторчикам с редуктором.

Эта система принципиально изменила алгоритм пользования стояночным тормозом: водителю даже не обязательно давить кнопку, электропривод легко поддается автоматизации. Кроме того, такой тормоз конструкторы охотно использовали для электронных помощников типа Auto Hold, Stop & Go, Hill Assist. Все это хорошо, однако в качестве запасного тормоза такой ручник не столь хорош, как чисто механический.

Как тормозить электроручником на ходу

Хуже всего то, что торможение с большой скорости электро-ручнику конструкторы не доверили. Типичный электронный ручник в режиме аварийного тормоза работает так.

Если вдруг на ходу откажет основная тормозная система, водитель должен нажать кнопку или клавишу ручника. Однако, электроника сначала активирует гидравлический привод основной системы тормозов - той самой, которая только что отказала! И только после замедления машины до 7 - 10 км/ч электроника включит подчиненный ей стояночный тормоз с электроприводом - и он уже должен полностью остановить машину. Однако каким образом проблемная основная система будет тормозить машину до тех 7 - 10 км/ч, точно неизвестно.

Следовательно, в случае проблем с рабочей системой вся надежда владельца машины с электрическим стояночным тормозом - на высокую надежность нынешней техники. Но и она, конечно, имеет возрастное ограничение, и на старой машине тормоза рано или поздно откажут - так же как и другие системы. Поэтому независимо от возраста машины тормоза надо поддерживать в надлежащем состоянии.

Вкратце

Чем больше возраст вашей машины, тем чаще надо показывать ее тормозную систему автомеханикам на СТО, которой вы доверяете. В принципе, вернуть тормоза старой машины до уровня надежности молодого экземпляра не так трудно, ведь перечень компонентов, которые могут стать слабым звеном, хорошо известен и сервисменам, и поставщикам запчастей.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.