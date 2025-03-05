Запасы газа в Украине существенно сократились: хватит ли до конца отопительного сезона

За последний месяц запасы активного газа сократились более чем вдвое. На 1 марта в ПХГ его осталось 1,5 млрд, при том, что 1 февраля было 3,35 млрд кубометров. Уровень заполненности хранилищ с 11,19% сократился до 5,19%. На 3 марта заполненность была уже 4,89%, что составляет 1,46 млрд кубометров.

Всего в ПХГ осталось около 6,2 млрд кубометров газа с учетом 4,7 млрд кубометров буферного.

Темпы отбора газа из ПХГ в феврале действительно большие, но их показатель сопоставим с другими зимними месяцами, считает аналитик консалтинговой компании ExPro Consulting Михаил Свищо. "По моим подсчетам, в феврале из хранилищ было отобрано 1,8 млрд кубометров. К примеру, в январе отбор составил 1,5 млрд кубометров, в декабре - 1,8 млрд кубометров", - заявил он в комментарии РБК-Украина.

По оценке Свищо, из-за похолодания потребление газа выросло более чем на 25% по сравнению с февралем прошлого года. "Для покрытия этих потребностей выросли объемы отбора газа из хранилищ, потому что добыча газа была заметно ниже, чем в предыдущие месяцы. И именно из-за увеличенного потребления и потери добычи пришлось дополнительно привлекать импорт газа в феврале (500 млн кубометров)", - отметил эксперт.

Но по его прогнозам, оставшихся объемов будет достаточно для завершения нынешнего отопительного сезона, и на 1 апреля в ПХГ может остаться 0,5 млрд кубометров активного газа.

Но если бы не импорт, то в хранилищах уже не осталось бы активного газа. Украине пришлось бы использовать "буферный", а такого в истории Украины еще не было. "Очень сложно сказать, насколько рискованно было бы использовать "буферный" газ. У нас никогда такой ситуации не было - этот газ всегда был как неприкосновенный запас", - сказал собеседник издания, имеющий опыт работы в системе газоснабжения.