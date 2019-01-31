У західних регіонах найгірші показники планової вакцинації дітей від кору

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Так, у Львівській області понад 20 тисяч дітей не мають належного імунного захисту від кору

У західних регіонах України зафіксовані найгірші показники планової вакцинації дітей проти кору. Про це в матеріалі РБК-Україна "Укол для імунітету: як МОЗ має намір боротися зі спалахом кору в Україні" розповів начальник відділу комунікацій "Центру громадського здоров'я" при Міністерстві охорони здоров'я Володимир Бируля.

Він зазначив, що в Україні найгірші показники планової вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень якраз у західних регіонах.

"Саме тому МОЗ почало оперативну довакцинацію дітей у Львівській області, щоб надолужити необхідну кількість щеплень", - пояснив представник Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, у Львівській області понад 20 тисяч дітей не мають належного імунного захисту від кору, як відзначають фахівці, або взагалі не вакциновані, або не отримали другу дозу вакцини. При цьому для ефективного захисту діти повинні бути провакциновані два рази - у рік і в шість років.

Так, МОЗ ухвалив рішення створити виїзні прищепні бригади, які в другій половині лютого проїдуть по області і зроблять щеплення усім дітям, батьки яких дадуть на це згоду.

Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Федір Лапій підкреслив, що подібні кампанії готуються і в інших областях.

"Я думаю, що з березня вона почнеться в Івано-Франківській області. Крім того, такі кампанії можуть бути проведені в Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Одеській областях, оскільки в цих регіонах найбільш високий рівень захворюваності на кір", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про спецоперацію по вакцинації проти кору у Львівській області. У відомстві зазначали, що спецоперація планується для того, щоб захистити дітей і дорослих від спалаху кору, який триває майже два роки.

Як писало РБК-Україна, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що в Україні з початку 2019 року зафіксовано майже 12 тисяч захворювань на кір.