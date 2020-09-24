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На західному кордоні України утворилися черги вантажівок

Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 24 вересня, на західному кордоні України утворилися великі черги з вантажівок. Сотні транспортних засобів стоять у чергах на кордоні з Угорщиною та Словаччиною.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, перед пунктами пропуску "Ужгород" та "Тиса" в Закарпатській області на виїзд з України чекають понад 200 вантажівок. Ще близько 200 мікроавтобусів та легкових автомобілів очікують на пропуск у пункті "Лужанка".

"На ситуацію впливає рішення угорської сторони про заборону в’їзду для багатьох категорій іноземців, але зберігається транзитний проїзд для українців, який дозволяється лише через пункти пропуску "Лужанка" і "Тиса", - пояснили в ДПСУ.

Нагадаємо, 20 вересня великі черги транспортних засобів утворилися на кордоні з Польщею. На в'їзд в Україну в пункті пропуску "Ягодин" очікували близько 800 вантажівок, а на виїзд близько 300.

Також РБК-Україна писало про великі черги в пункті пропуску "Виступовичі" на кордоні з Білоруссю. Там водії вантажівок створювали перешкоди для оформлення бітумовозів.

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