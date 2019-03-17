На Західному березі Йордану напали на ізраїльських військових, є загиблі

Фото: місце нападу (twitter.com/treasurecolecto)

Нападник відібрав зброю у солдата і відкрив вогонь

На Західному березі Йордану біля населеного пункту Аріель вчинено напад на пост військових, що призвело до загибелі 1 людини, ще 2 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Бригадний генерал ізраїльської армії Ронен Манеліс розповів, що напад стався в 9:45 за місцевим часом. На перехресті Аріель, імовірно палестинський терорист, здійснив напад на солдата вкравши його зброю, після чого відкрив вогонь у бік мирних жителів і спробував втекти на автомобілі.

Після цього викравши ще одну машину злочинець продовжив рух в напрямку перехрестя Гітай-Авишар продовжуючи вести вогонь з автомобіля, що призвело до поранення 35-річного цивільного. Всіх постраждалих було евакуйовано в лікарню Бейлисон.

У той же час агентство Anadolu повідомило, що в Національному агентстві з надзвичайних ситуацій заявили про загибель 2 людей, ще 2 отримали серйозні поранення.

Нагадаємо, на Західному березі Йордану авто врізалося в групу ізраїльських військових. Повідомляється, що в результаті наїзду постраждали двоє військовослужбовців, ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападниках, двоє з них загинули, ще один отримав поранення.