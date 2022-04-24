Західна Вірджинія відправить в Україну бронетранспортери
Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс повідомив, що Національна гвардія штату направить Україні бронетранспортери. Згідно з офіційною інформацією, в Україну відправляться бронетранспортери M113. Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи при цьому їх захист від вогню зі стрілецької зброї від осколків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємося і молимося, щоб це дало українським Збройним силам значний імпульс для захисту своєї батьківщини від агресії", - йдеться в заяві.
Раніше в цьому році Джим Джастіс розпорядився припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених в Росії. Губернатор також попросив асоціацію роздрібних продавців Західної Вірджинії прибрати вже наявний Російський алкоголь зі своїх полиць.
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