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На заході України вода в річках підніметься на метр: є загроза підтоплень та зсувів грунту

Автор: Анастасія Рокитна

Західні області України сьогодні накриє злива, через що підніметься рівень води в річках. Є загроза підтоплень та зсувів грунту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

На рiчцi Прип'ять при подальшому пiдйомi рiвнiв води iнтенсивнiстю 1-5 см за добу можливе досягнення вiдмiтки виходу води на заплаву i часткового затоплення пасовищ (рiвень небезпеки жовтий).

В другiй половинi доби на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м в межах русел, без негативних наслiдкiв.

В мiсцях проходження сильних дощiв очiкується формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках, в гiрських районах існує загроза сходу невеликих селевих потоків та зсувів грунту (рiвень небезпеки помаранчевий).

На рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями, без загрози негативних наслiдкiв. В мiсцях проходження значних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, в Україні в перший день осені очікується прохолодна погода. У західних регіонах прогнозують грозові дощі.

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