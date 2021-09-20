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На заході України підніметься рівень води в річках: є загроза підтоплень

Автор: Валерія Поліщук

На заході України прогнозується підйом рівня води в річках через дощі. Є загроза підтоплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, 20 і 21 вересня на річках басейну Прип'яті очікується підвищення рівня води на 0,1-0,5 метра.

При цьому на річці Прип'ять у створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення позначки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Крім того, на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується продовження підвищення підйому рівнів води на 0,2-0,7 метрів над рівнями без негативних наслідків.

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