На заході України підніметься рівень води в річках: є загроза підтоплень

На заході України прогнозується підйом рівня води в річках через дощі. Є загроза підтоплень.

Так, 20 і 21 вересня на річках басейну Прип'яті очікується підвищення рівня води на 0,1-0,5 метра.

При цьому на річці Прип'ять у створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення позначки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Крім того, на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується продовження підвищення підйому рівнів води на 0,2-0,7 метрів над рівнями без негативних наслідків.