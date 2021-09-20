На заході України підніметься рівень води в річках: є загроза підтоплень

На заході України прогнозується підйом рівня води в річках через дощі. Є загроза підтоплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, 20 і 21 вересня на річках басейну Прип'яті очікується підвищення рівня води на 0,1-0,5 метра.
При цьому на річці Прип'ять у створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення позначки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Крім того, на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується продовження підвищення підйому рівнів води на 0,2-0,7 метрів над рівнями без негативних наслідків.