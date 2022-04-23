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На заході України на Великдень очікуються заморозки та пориви вітру

Фото: на Великдень на заході України очікуються заморозки на грунті і пориви вітру (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Великдень. У західних областях України завтра очікуються заморозки на грунті і пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Відзначається, що 24 квітня вночі і вранці в західних областях України на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°.

Вдень у Закарпатській області та Карпатах пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Рівень небезпеки - жовтий.

Фото: на Великдень на заході України очікуються заморозки на грунті і пориви вітру (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли про погоді на великодні вихідні.

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