На заході України оголосили червоний рівень небезпеки через негоду

До кінця дня в двох областях надзвичайно сильні дощі
Погода в Івано-Франківській та Чернівецькій областях різко погіршилась. Синоптики оголосили червоний рівень небезпеки.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, до кінця дня в цих областях надзвичайно сильні дощі.
Разом з тим, голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у відеозверненні попередив про значне підвищення рівня води у річці Прут через опади.
"І сильні опади призведуть до стрімкого, різкого підвищення рівня води у річці Прут в межах міста Чернівці. Прогнозований рівень підняття до 6 метрів", - повідомив він.
Осачук закликає людей забезпечити безпеку власної оселі і бути готовим до евакуації.
"Стосується також і течії нижче міста Чернівці у Новоселицькому районі, де уже зараз є великі підтоплення в районі села Маршенці. Може піднятись рівень води у річці Прут навіть до 10 метрів", - заявив він.
Уже створено обласний штаб з надзвичайної ситуації по ліквідації наслідків паводку.
Як наголосив голова ОДА, максимальне підняття рівня води буде відбуватись з 21:00 до 3:00.
Зазначимо, останні дні на заході України йдуть сильні дощі, через що в двох областях були введені надзвичайні заходи небезпеки.
Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов в Україні сталось чотири зсуви ґрунту, та знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях.
Крім того, в Карпатах через погіршення погодних умов загинули троє людей.
Автор: Анастасия Рокитна