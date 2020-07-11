На заході Україні ввечері через зливи можливі паводки

Небезпека утримається протягом найближчих днів
Сьогодні, 11 липня, у західних областях України через зливи очікується підйом рівня води. У гірських районах можливе сходження селевих потоків.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, ввечері 11 липня, а також протягом 12 та 13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях рівень води може піднятися на 1,3 метра. На річках Закарпатської області на 1 метр рівень води підніметься 12 липня.
Крім того, 12 та 13 липня загроза підняття рівня води на 0,7 метра буде на річках басейнів Прута та Серету в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
На річці Стрв'яж поблизу села Луки у Львівській області можливий початковий вихід води на заплаву. У місцях проходження злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.
Нагадаємо, станом на 11 липня на заході України не залишилося жодного підтопленого населеного пункту.
Додамо, жертвами руйнівних паводків у західних областях України стали 4 людини.