Захід України накриють дощі

Погода в Україні: 15 серпня дощі та грози накриють західні області, а на сході очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Так, у західних та північних областях сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +19+21, вночі очікується +14+16. У центрі країни 15 серпня мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +29+31, вночі очікується +16+18.

На півдні України сьогодні без опадів, температура повітря вдень досягне +30+32, вночі очікується +18+20. У східних областях мінлива хмарність, температура повітря вдень +30+32, вночі очікується +17+19.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +24+26, вночі очікується +16+18.